Argentina y Marruecos, por el título SuB-20
Foto
▲ Con un solitario gol de Mateo Silvetti (centro), quien festeja junto con sus compañeros Tobías Andrada (izquierda) y Gianluca Prestianni (derecha), Argentina clasificó a la final del Mundial Sub-20, que se disputa en Chile, tras imponerse 1-0 a Colombia. La Albiceleste se medirá el domingo a Marruecos, que eliminó 5-4 a Francia en penales y estará por primera vez en esa instancia.Foto Afp
Periódico La Jornada
Jueves 16 de octubre de 2025, p. a12
