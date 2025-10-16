Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. a12

Nicolás Larcamón lanzó una premisa que abre la polémica: el clásico entre América y Cruz Azul tiene los elementos para “irse estableciendo como el más importante de la Liga Mx”. Los argumentos del timonel celeste se basan en que tiene una historia sólida, además de la gran rivalidad que se ha despertado entre ambos, sobre todo tras los recientes episodios de duelos en instancias finales con una narrativa que cae en lo extraordinario e inverosímil.

“En los años recientes, sin duda Cruz Azul, América y algunos de los equipos regiomontanos han marcado tendencia, ahora Toluca se suma también como uno de estos clubes que pretende lograr una hegemonía en la liga. Pero por historia y todo puede ser que este clásico esté pisando cada vez más fuerte, logrando más movimiento a nivel mediático, popular, poco a poco puede irse estableciendo como el más importante de la Liga Mx”, afirmó en conferencia.

Las palabras de Larcamón llegan unos días antes de que los celestes disputen una edición más de un encuentro que suele despertar tanto su orgullo como terribles recuerdos, como la final del torneo Clausura 2013, cuando el América dio la voltereta en los últimos minutos con un tanto de su entonces portero Moisés Múñoz para coronarse.