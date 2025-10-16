Jueves 16 de octubre de 2025, p. a12
Nicolás Larcamón lanzó una premisa que abre la polémica: el clásico entre América y Cruz Azul tiene los elementos para “irse estableciendo como el más importante de la Liga Mx”. Los argumentos del timonel celeste se basan en que tiene una historia sólida, además de la gran rivalidad que se ha despertado entre ambos, sobre todo tras los recientes episodios de duelos en instancias finales con una narrativa que cae en lo extraordinario e inverosímil.
“En los años recientes, sin duda Cruz Azul, América y algunos de los equipos regiomontanos han marcado tendencia, ahora Toluca se suma también como uno de estos clubes que pretende lograr una hegemonía en la liga. Pero por historia y todo puede ser que este clásico esté pisando cada vez más fuerte, logrando más movimiento a nivel mediático, popular, poco a poco puede irse estableciendo como el más importante de la Liga Mx”, afirmó en conferencia.
Las palabras de Larcamón llegan unos días antes de que los celestes disputen una edición más de un encuentro que suele despertar tanto su orgullo como terribles recuerdos, como la final del torneo Clausura 2013, cuando el América dio la voltereta en los últimos minutos con un tanto de su entonces portero Moisés Múñoz para coronarse.
Aunque el nacimiento de la rivalidad entre ambos surgió en la década de 1980, los dramáticos episodios de sus encuentros, sobre todo en liguilla, ha aumentado el interés mediático del clásico joven. No obstante, los jugadores del América aún le dan prioridad al clásico nacional que disputan ante Chivas por tener mayor tradición.
Un triunfo en esta edición le permitiría al América tomar el liderato del torneo, pues tiene 27 unidades, una menos que Toluca.
Para Cruz Azul –cuarto en la tabla general–, una victoria podría tener incluso un significado histórico, ya que los celestes alcanzarían 23 duelos sin perder de local en el estadio Olímpico Universitario, uno más de la marca que estableció Pumas en 1980.
“El récord lo queremos sostener y alargar por lo que representa para nosotros, es importante tener la ambición de más puntos, el tema del invicto entra emparejado. Para nosotros, Cruz Azul es muy grande y más allá de récord en CU, debe aspirar a mucho más”, aseveró Larcamón, quien vivirá su primer clásico con La Máquina.