▲ Tras los recientes resultados de la selección, el técnico Javier Aguirre ha vuelto a ponerse en el ojo de la afición, que incluso exige su salida. Foto Afp

Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. a12

Los estruendosos abucheos que recibió la selección mexicana tras el empate 1-1 del pasado martes ante Ecuador, “son normales”, toda vez que el técnico tricolor, Javier Vasco Aguirre, aún está observando jugadores para armar su lista definiti-va de convocados al Mundial 2026, señalaron diversos ex futbolistas, quienes además aplaudieron el funcionamiento del equipo en el encuentro disputado en el estadio Akron, en Guadalajara.

Luego de dicho empate, así como de la goliza 4-0 sufrida el sábado frente a Colombia, en los duelos de la fecha FIFA de octubre, el timonel tricolor aseguró que estos resultados “nos van haciendo más fuertes”; sin embargo, la afición no comparte la misma sensación, toda vez que, al término del encuentro ante los ecuatorianos, despidió al equipo con abucheos e incluso exigió la salida del Vasco.

Asimismo, durante el partido, se escuchó el grito homofóbico, pe-ro en esta ocasión no sólo fue dirigido hacia el portero rival, sino también a la selección nacional, que acumuló cuatro partidos sin ganar, tras los empates del mes pasado ante Japón (0-0) y Corea del Sur (2-2).

“Cuando ganamos las dos Copas (Liga de Naciones y Copa Oro) todo iba viento en popa. Ahora, después de estos resultados, la gente regresa al escepticismo, a las dudas de alineaciones y de sistema. Hay que habituarse a ello”, dijo Aguirre respecto de la actitud de los aficionados, y dejó en claro que seguirá observando jugadores para conformar al equipo que competirá en el Mundial de 2026.

“Javier aún está buscando un estilo de juego, hay mucha gente a la que no le gusta su idea, y eso es algo normal, pero mientras él esté conforme con su trabajo y los jugadores le respondan, las cosas irán mejorando, hay que dejarlo trabajar”, aseveró el otrora defensa y mundialista en México 1986, Fernando Quirarte.