Afp

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. a11

Madrid. Las manifestaciones pro palestinas ante los ataques de Israel en Gaza se extienden cada vez más en el mundo del deporte. Una nueva protesta se registró en el contexto del partido de basquetbol entre el Valencia Basket y el Hapoël Tel Aviv israelí, la cual dejó al menos cinco detenidos, informaron las autoridades.

La tensión entre las fuerzas del orden y los manifestantes, algunos de ellos encapuchados, derivó en el arresto de cinco personas, indicó una fuente policial.

Cientos de personas se congregaron ayer afuera del Roig Arena, donde se disputó a puerta cerrada el partido entre el Valencia Basket y el Hapoël Tel Aviv israelí, correspondiente a la Euroliga.

Los manifestantes mostraron banderas palestinas y pancartas en las que se podía leer “Boicot a Israel” o “Más de 20 mil niños asesinados”, en referencia al genocidio y hambruna cometidos por el gobierno de Benjamin Netanyahu en la franja de Gaza.

“No se debería permitir que participaran estos equipos (los israelíes), ni en la Vuelta (de España), ni aquí ni en el futbol, ni en ningún lado, como hicieron con Rusia y como han hecho otras veces (los organismos deportivos internacionales)”, dijo Aglaia Montoya, traductora de 48 años presente en la manifestación.