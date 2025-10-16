▲ El organismo rector del futbol mundial, dirigido por Gianni Infantino (derecha), respondió a las insistentes amenazas del presidente Donald Trump de posibles cambios en la Copa. Foto Afp

Afp y Ap

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. a11

París. La FIFA espera que las 16 ciudades anfitrionas estén preparadas pa-ra albergar los partidos del Mundial 2026, afirmó ayer en un comuni-cado transmitido a la AFP, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en la posibilidad de trasladar algunos juegos por motivos de seguridad.

“Nosotros esperamos que cada una de las 16 ciudades anfitrionas esté preparada para albergar con éxito los partidos y para cumplir todas las condiciones necesarias para ello”, comentó un vocero de la FIFA, en una declaración que también engloba a los otros dos países organizadores, Canadá y México.

“La seguridad y la protección son obviamente responsabilidad de los gobiernos, que deciden lo que es de interés de la seguridad pública”, agregó el organismo.

Trump sugirió hace unos días que podría declarar ciudades “no seguras” para el torneo de futbol y alterar el plan que la FIFA tiene desde 2022.

No obstante, los sitios anfitrio-nes de la Copa del Mundo no dependen de Trump. Las 11 ciudades de Estados Unidos, más tres en México y dos en Canadá, tienen contratos con la FIFA, que enfrentaría importantes problemas logísticos y legales por hacer cambios a tan sólo ocho meses del arranque del torneo, aseguran analistas.