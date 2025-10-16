▲ El pedalista de Enseñada cruzó en solitario la meta para acumular 16 victorias. Fue un recorrido de 161.2 kilómetros que combinó terreno llano y cuatro vueltas con cinco subidas. Foto @TeamEmiratesUAE

Isaac del Toro rodó los últimos 10 kilómetros del Giro del Veneto en solitario. Pegó un grito y con los brazos en alto cruzó la meta en primer lugar para conseguir su triunfo número 16 del año. Fue un final perfecto para una temporada inédita en el ciclismo mexicano.

El pedalista, quien el lunes ascendió al tercer puesto del ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI), recorrió los 161.2 kilómetros de la competencia en 3:24.29 horas y, de paso, dio al UAE Team Emirates su victoria número 95.

Del Toro se mostró invulnerable en un trazado que combinó terreno llano y cuatro vueltas con cinco subidas a Torricella Massimiliana. El francés Alekseyevich Sivakov se quedó a 22 segundos del de Ensenada, mientras Jonas Abrahamsen, de Noruega, fue tercero, a 23.

“En la penúltima subida sentí que era un buen momento para atacar, pero decidimos esperar hasta la última para escaparme. Me siento contento por el resultado y en general por todas las experiencias que he vivido los últimos meses; han sido muy importantes para formar al deportista que soy. Esta es una buena forma de terminar la temporada”, dijo Del Toro a los organizadores.

Con su personalidad introvertida, su fría calma y talento, Del Toro se consolidó como el segundo corredor con más victorias en la presente campaña, sólo superado por su compañero de equipo, el esloveno Tadej Pogacar, quien contabiliza 19 triunfos.

“No fue fácil, es un esfuerzo conjunto del equipo que siempre estuvo para mí. Sólo quería que la carrera terminara para compartir con ellos este triunfo. Trabajaron mucho y es de todos.”

Ascenso vertiginoso

El ciclista comenzó el año en la posición 57 del ranking global, pero ascendió a un ritmo vertiginoso gracias a la potencia de sus piernas.

En mayo, puso a soñar a México al portar la maglia rosa del Giro de Italia durante 11 días. El Tori-to, de 21 años de edad, dejó atrás a grandes adversarios, aunque, al final, la falta de experiencia y fallas en la estrategia de su equipo lo relegaron al segundo lugar al ser superado por el británico Simon Yates.

Aun así, Del Toro fue subcampeón y firmó la mejor actuación de un ciclista mexicano en la carrera en la que también se llevó la maglia blanca al competidor joven más destacado del recorrido.

Vendrían después importantes victorias en las vueltas a Austria y Burgos y una destacada participación en el Mundial de Ciclismo en Ruanda, donde compitió por primera vez en la categoría élite. Obtuvo un quinto lugar en la prueba contrarreloj y séptimo en la carrera de ruta; algo nunca conseguido por un ciclista mexicano. Del Toro se afianza también como una de las grandes apuestas de México en los Juegos Olímpicos 2028.