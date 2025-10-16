Reyes Martínez Torrijos

Enviado

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 4

Guanajuato, Gto., En el principio fue la desnudez y luego el descubrimiento. En el montaje coreográfico Una Eva y un Adán se acompaña a la pareja bíblica primordial por el sendero de la aceptación del cuerpo y la natural sensualidad que significa.

La propuesta dancística de la compañía danesa Granhøj Dans, dirigida por el bailarín y coreógrafo Palle Granhøj, explora aspectos de la mítica estancia en el paraíso original y el tiempo en que asumen qué es el tocarse. Se desarrolló el martes y miércoles pasado en el teatro Cervantes, en el contexto de la edición 53 del Festival Internacional Cervantino.

Los personajes encarnados por Sofia Pintzou y Mikolaj Karczewski se conocen en la semioscuridad y la luz tiene tintes de prohibición. Transitan una senda de conquista del pudor y de la luz que los reprime de tocarse.

El punto de partida es un escenario en tinieblas donde sólo se escucha el rumor de hojas secas, y del polvo se levantan los protagonistas para mostrarse y verse. La iluminación quiebra su placer, que conocemos por el jadeo tras los ciclos donde se desenvuelven.

La escenificación produce las preguntas sobre el significado de las recurrentes y murmurantes hojas muertas, con la estela de polvo que producen y la esencia de la absoluta luz que los paraliza en los momentos de disfrute de su cuerpo.

En cambio, hay tenues luminiscencias que Eva y Adán controlan y disfrutan. Chispas que rodean su gozo. Se evoca un lugar de rumor silvano, marcado por el canto de aves ignotas. La primera reacción al ser iluminados es de ocultarse los sexos: ella se viste, él se cubre con hojas verdes.

Pero es Eva quien primero ejecuta el movimiento y la impudicia. El descaro de vivir sin temor de ser vista, aunque la danza sugiere la tensión entre el pudor y la insolencia. Tiempo cíclico. A mayor intención de ocultarla, se impone la actitud femenina y ya ocurre la cadencia en conjunto.