▲ La instalación de la artista Elisa Malo, comisionada por la Colección Femsa, se incluirá en la exposición permanente del Museo Casa Diego Rivera. Foto cortesía de la Colección Femsa/Michelle Lartigue

Guanajuato, Gto., Rumores de la noche, comisionada por la Colección Femsa a la veracruzana Elisa Malo se dio a la tarea de materializar los sueños contados por otras personas, en lo que la artista consideró un acercamiento a este “universo mítico en potencia, de la creación, la libertad y la imaginación”.

La obra, que se integrará a la colección permanente del Museo Casa Diego Rivera, forma parte del programa de artes visuales del Festival Internacional Cervantino en su edición 53. En su 50 aniversario, el recinto también albergó las exposiciones Kahlo sin fronteras y Diego Rivera: formas de su imaginario.

En el segundo nivel, en una de las habitaciones del edificio donde nació el reconocido muralista, la pieza integra una cama y los pliegos de papel Xuan ilustrados con enigmáticos y evocadores trazos en un entorno oscurecido. Tiene añadida la reproducción sonora de muchas narraciones que la autora recopiló a lo largo del proceso de la instalación.

La propuesta nació de una investigación de largo aliento de Malo (Xalapa,1989), para la cual realizó una serie de “escuchatorios” donde varias personas le contaron sus sueños y con esa inspiración dibujó sobre una superficie de papel y con la que más tarde recubrió su instalación escultórica.

Relató que ese universo nocturno “es una herramienta muy valiosa para la creatividad y la imaginación, que escucha y brinda este espacio al sueño como un momento de sensibilidad en el que canalizo lo que me compartieron. Es un regreso a lo íntimo, algo que necesitamos”.

Espacio de libertad

La egresada de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, agregó: “fue muy rico poder ver la diversidad hasta en la forma de pensamiento, en cómo se materializan los sueños de diferentes personas y lo que significan para cada quien, finalmente el sueño es un espacio de libertad, de resistencia, autoconocimiento y para desacelerar el ritmo diario”.

La artista conversó en su taller con enviados de la Colección Femsa acerca de los temas que estaba explorando y decidieron invitarla formalmente a la comisión. “Fue muy agradable la libertad que tuve para poder imaginar y crear la pieza que yo quisiera”.