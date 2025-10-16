Ciencias
Ver día anteriorJueves 16 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/16. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Ciencias/Buscan preservar memoria climática/
A nterior
 
Buscan preservar memoria climática
Foto
▲ El glaciólogo suizo Andreas Henz durante la expedición Pamir-Ice-Memory, en el glaciar Pamir en septiembre en Kon Chukurbashi, Tayikistán. A más de 5 mil 800 metros sobre el nivel del mar, un equipo internacional de científicos está perforando profundamente la zona de Tayikistán para extraer los primeros núcleos de hielo profundos de la región y preservar la memoria climática de la Tierra antes de que el calentamiento global la destruya para siempre.Foto Afp
Periódico La Jornada
Jueves 16 de octubre de 2025, p. 6
A nterior