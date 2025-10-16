▲ El glaciólogo suizo Andreas Henz durante la expedición Pamir-Ice-Memory, en el glaciar Pamir en septiembre en Kon Chukurbashi, Tayikistán. A más de 5 mil 800 metros sobre el nivel del mar, un equipo internacional de científicos está perforando profundamente la zona de Tayikistán para extraer los primeros núcleos de hielo profundos de la región y preservar la memoria climática de la Tierra antes de que el calentamiento global la destruya para siempre. Foto Afp