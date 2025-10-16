Afp

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 6

San Francisco. OpenAI anunció planes para aliviar las restricciones de su chatbot ChatGPT, para entregar contenido erótico a usuarios adultos verificados.

El plan hace parte de lo que la compañía llama el principio de “tratar a los usuarios adultos como adultos”.

El director general de OpenAI, Sam Altman, dijo en su cuenta de X que restricciones más fuertes sobre la IA para abordar preocupaciones de salud mental han hecho que ChatGPT sea “menos útil o disfrutable para muchos usuarios que no tienen problemas de salud mental”.

Los controles más estrictos llegaron después de que el adolescente Adam Raine, de California, se suicidara a principios de este año. En una demanda, sus padres aseguraron que ChatGPT le dio consejos específicos sobre cómo quitarse la vida.

La Comisión Federal de Comercio (FTC)de Estados Unidos también lanzó una investigación contra varias compañías de tecnología, incluyendo OpenAI, sobre cómo los chatbots afectan potencialmente de manera negativa a niños y adolescentes.

“Dada la seriedad de este asunto queremos hacer esto bien”, afirmó Altman. Aseguró que las nuevas herramientas de seguridad de OpenAI permitirán a la empresa aliviar las restricciones mientras siguen abordando riesgos graves de salud mental.