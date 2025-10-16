Reuters

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 6

Ginebra. Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzaron su nivel más alto jamás registrado, lo que podría aumentar el calentamiento del planeta y provocar fenómenos climáticos más extremos, mostró un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Entre 2023 y 2024, la concentración promedio mundial de dióxido de carbono aumentó en 3.5 partes por millón, el mayor incremento desde que comenzaron las mediciones modernas en 1957, según el informe, publicado antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebrará el mes que viene en Brasil.

Reducir emisiones

La quema de combustibles fósiles y el aumento de los incendios forestales, sobre todo en Sudamérica, impulsaron el alza de los niveles de dióxido de carbono en el pasado año, señala el informe, y subraya la necesidad de hacer más para reducir las emisiones.

“El calor atrapado por el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero está acelerando nuestro clima y provocando fenómenos meteorológicos más extremos”, dijo Ko Barrett, vicesecretario general de la OMM.

Las concentraciones de metano y óxido nitroso, otros importantes gases de efecto invernadero, también alcanzaron niveles récord, aumentando 16 y 25 por ciento, respectivamente, con respecto a los niveles preindustriales, mientras que el dióxido de carbono aumentó 52 por ciento.