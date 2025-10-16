▲ Un conductor, quien presuntamente iba a exceso de velocidad, fue detenido por policías capitalinos tras impactarse contra un vehículo en el que viajaba un elemento de la Policía Bancaria e Industrial sobre la calzada de Tlalpan, en su cruce con la calle Corregidora, rumbo al sur. Uniformados arribaron al lugar, donde hallaron al elemento policial con manchas hemáticas en el rostro, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención. Foto La Jornada