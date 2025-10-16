Capital
Ver día anteriorJueves 16 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/16. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Capital/Imprudente al volante/
A nterior
 
Imprudente al volante
Foto
▲ Un conductor, quien presuntamente iba a exceso de velocidad, fue detenido por policías capitalinos tras impactarse contra un vehículo en el que viajaba un elemento de la Policía Bancaria e Industrial sobre la calzada de Tlalpan, en su cruce con la calle Corregidora, rumbo al sur. Uniformados arribaron al lugar, donde hallaron al elemento policial con manchas hemáticas en el rostro, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención.Foto La Jornada
Periódico La Jornada
Jueves 16 de octubre de 2025, p. 32
A nterior