Josefina Quintero Morales

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 32

A cuatro días del deslave que ocurrió en Camino Real, en la zona conocida como La Cañada, en el poblado de San Lucas Xochimanca, las piedras que cayeron aún se encuentran sobre el pavimento afectando la vialidad, que es la única para salir y entrar a los pueblos de la zona alta de Xochimilco.

A pesar de que personal de Protección Civil acudió la madrugada del sábado pasado y acordonó la zona para evitar riesgos, vecinos denunciaron que el peligro persiste ante el movimiento que genera la circulación vehicular, que podría provocar que caigan más piedras.

Además, al circular por la vía, que es muy angosta yde doble sentido, con un solo carril por cada lado, se podría provocar un accidente vehicular.

Al transitar por la vialidad, los automovilistas se ven obligados a invadir el carril contrario y al hacerlo se encuentran con los vehículos que vienen en el otro sentido, por lo que es necesario que se atienda el deslave, exigieron vecinos del poblado.

La zona donde las lluvias del pasado viernes provocaron el deslizamiento de tierra es habitacional y hay viviendas que prácticamente quedaron colindando con el desgajamiento.

Ademas, ante el improvisado crecimiento de la demarcación y la falta de vías, hacen que la movilidad en Xochimilco se sature y resulte más complicada, principalmente en horas pico.

Los habitantes de la zona de La Cañada hicieron un llamado a la alcaldesa, Circe Camacho Bastida, para que atienda lo que pasa en las zonas alejadas de la alcaldía, que se encuentran en completo abandono.

En tanto, a las secretarías de Obras y Servicios y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil solicitaron su intervención para que se evalúe la pendiente, determinen la estabilidad, se descarten riesgos y se realicen los trabajos necesarios para prevenir un nuevo deslave de consecuencias mayores.