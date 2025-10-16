Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 32

Locatarios del mercado Sonora reprocharon a las autoridades de Venustiano Carranza que “de un plumazo” pretendan negar el derecho a la venta de pollos, pájaros, gallinas y borregos, entre otras especies, y recordaron que el centro de abasto nació con la característica de venta de animales, utensilios de barro y juguetes, en septiembre de 1957.

En un recorrido por el mercado, vendedores entrevistados comentaron que cambiar de giro no es viable para la mayoría de las familias porque se afectaría su economía, las cuales se han dedicado por tres generaciones a la venta de animales.

Los comerciantes –quienes pidieron omitir sus nombres– confiaron en que alcanzarán acuerdos con la alcaldía y la Subsecretaría de Gobierno en la mesa de diálogo que se instalará el 23 de octubre.

Reiteraron que hasta el momento no han sido notificados de manera oficial de la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa que dio a conocer la alcaldesa Evelyn Parra, la cual debe acatar para que en los siguientes meses los locatarios dejen de vender animales, porque “el reto es que para enero todos se hayan cambiado (de giro)”.