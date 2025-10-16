Kevin Ruiz

Donovan Calderón, quien presuntamente participó en la ejecución del abogado David Cohen Sacal el lunes pasado, cuando salía de las salas penales en la Ciudad Judicial, fue detenido por agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía Iztapalapa.

El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, informó de la detención del sujeto por medio de sus redes sociales ayer por la tarde, y que fue trasladado a la Fiscalía de Homicidios para el inicio de la carpeta de investigación correspondiente.

De acuerdo con las acciones emprendidas para su aprehensión, los agentes de inteligencia realizaron un análisis de las cámaras de seguridad de la ciudad, privadas, de comercios y de las viviendas ubicadas en la zona donde ocurrieron los hechos, así como las ubicadas donde fue recogido Héctor Hernández, con el que establecieron la ruta que usaron antes del asesinato, así como la ruta de escape de Donovan.

Tras el crimen, el sujeto escapó con dirección al oriente de la ciudad, donde se le dio seguimiento por medio de células que implementaron vigilancias en la zona de movilidad.

La tarde de ayer, cuando los agentes de la SSC realizaban seguimientos por el caso, observaron al señalado sobre la autopista México-Puebla, justo en la colonia Emiliano Zapata, en la alcaldía Iztapalapa.

Donovan portaba una mochila negra, por lo que los agentes constataron que se trataba de la persona a la que daban seguimiento en las investigaciones, por lo que en una revisión las autoridades le hallaron bolsitas con mariguana y crystal, un arma de fuego corta, 17 cartuchos disponibles, cuatro celulares y un cambio de ropa.

Se sabe que tanto a Héctor como a Donovan les darían un pago por cometer el crimen, el cual presuntamente no recibieron.

Además, este miércoles venció el plazo constitucional para que Héctor Hernández, de 18 años de edad, primer detenido por el homicidio, fuera trasladado a un penal capitalino; hasta el cierre de la edición las autoridades no habían precisado sobre su internamiento; sin embargo, se espera que en las próximas horas sea presentado ante un juez de control.