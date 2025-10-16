Ángel Bolaños Sánchez

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 31

Vecinos de la colonia Escandón I, en la alcaldía Miguel Hidalgo, amanecieron el martes con el aviso de una nueva obra en la calle Carlos B. Zetina número 52, donde se instaló la cédula de publicitación vecinal que anuncia la demolición de la casona, de forma parcial por ser una construcción inscrita en el catálogo de inmuebles con valor urbanístico y arquitectónico del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

La comunidad desconoce qué obra se realizará en el predio, pero la cédula señala como propietaria a la empresa MiRA, que desarrolló el proyecto Neuchâtel Cuadrante Polanco, en la colonia Ampliación Granada, de la misma demarcación, con una primera torre de 26 pisos, al amparo del sistema de actuación por cooperación (SAC) Granadas.

Vecinos tienen la certeza de que se trata de una de las inmobiliarias que promovieron amparos contra el acuerdo modificatorio del SAC Tacubaya, el 27 de septiembre de 2024, que sacó a Escandón I del polígono de actuación de dicho instrumento, pero dejó inscritos proyectos con una altura máxima de nueve pisos, donde la zonificación máxima es de cinco.

El predio se ubica a sólo media cuadra de avenida Benjamín Franklin, donde se levantó en contraesquina la primera torre del proyecto Espacio Condesa, de 30 pisos, y se edifica otra de 25, obra que, dijeron, genera tensión inmobiliaria a la colonia, que al haber sido incluida al SAC Tacubaya se perfilaba a convertirse en una Nueva Granada, pero la oposición vecinal consiguió que se excluyera de su delimitación mediante dicho acuerdo modificatorio.