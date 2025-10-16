▲ Habitantes señalaron que el objetivo es preservar las tradiciones que forman parte de su identidad. En la imagen, aspecto del barrio de San Miguel. Foto Jorge Ángel Pablo García

Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 31

Integrantes de comparsas, mayordomías, comités y sociedades de los 15 pueblos y ocho barrios originarios de Iztapalapa expresaron su inconformidad porque este año la alcaldía omitió el pago que tradicionalmente se destina como apoyo a las fiestas patronales de índole religiosa y carnavales.

Cada año, detallaron, se asignan 20 mil pesos a los comités de fiestas y tradiciones, otros 20 mil a las mayordomías principales y 10 mil a las de portada, donde se celebra a los patronos de los pueblos. Señalaron que su intención es preservar las tradiciones que forman parte de su identidad.

En el barrio de San Miguel, por ejemplo, se festejó a San Miguel Arcángel el 29 de septiembre pasado, aunque la integrante del comité de fiestas y tradiciones, Verónica Guzmán Guerra, señaló que no recibieron el apoyo acostumbrado.

“Es muy importante la conservación porque resguardar nuestras tradiciones habla de nuestra historia, de nuestros inicios y de nuestras raíces”, expresó.

La festividad concluyó el domingo pasado luego de tres semanas de celebración que incluyeron el enflorado de la iglesia, mañanitas al patrono, baile de la octava, y quema de toritos y castillos de pirotecnia, actividades patrocinadas por la aportación colectiva de los habitantes.