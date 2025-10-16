Josefina Quintero Morales

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 31

Vecinos de la colonia Cantera Puente de Piedra, alcaldía de Tlalpan, alertaron sobre la presunta contaminación del agua potable que reciben en sus tomas domiciliarias y que ha provocado que varias personas sufran malestares gastrointestinales.

Detallaron que, de acuerdo con los diagnósticos médicos, los padecimientos han sido diarrea, náusea, vómito y presión arterial alta, por lo que tuvieron que acudir a centros de salud y hospitales, como el general Doctor Manuel Gea González.

Los afectados manifestaron que el fin de semana el líquido de las tomas salía con un tono amarillento, con bolitas negras, burbujas grasosas y algo similar a cabellos delgados. Señalaron que se hizo el reporte a las autoridades de la alcaldía Tlalpan; sin embargo, hasta el momento no les han dado a conocer las causas de que el agua esté saliendo de mala calidad.

Don Miguel Ángel, quien estuvo enfermo desde el pasado viernes, ayer ya empezó a presentar mejoría; no obstante, aún está convaleciendo. Manifestó que en esa zona de la demarcación algunos vecinos acostumbran tomar agua directamente de la toma.

“Tlalpan tenía fama de tener buena calidad del agua. Nosotros nunca la habíamos hervido porque ya viene clorada. Los pozos tienen un sistema de cloración que la limpia, pero después de esto la empezamos hervir”, expresó el adulto mayor.

Además de él, también enfermó doña Marisela; sin embargo, con remedios caseros que tomó logró sanar el dolor de estómago y curar la diarrea. Para ella, haber ingerido poca agua la salvó de enfermar de gravedad, señaló.

La preocupación de los vecinos se debe a que la semana pasada escuelas de la colonia Toriello Guerra, con la cual colindan, tuvieron que suspender clases ante el aumento de casos de alumnos enfermos por consumir, al parecer, agua contaminada.

Asimismo, hicieron un llamado a la Secretaría del Agua y a la alcaldía para que realicen una inspección de los pozos, pues recordaron que hace alrededor de 20 años varias personas también empezaron a enfermar y se debió a que falló el sistema de cloración.