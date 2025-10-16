Elba Mónica Bravo y Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 30

La Autoridad del Centro Histórico (ACH) detectó que hay al menos 400 baches en calles de la zona, por lo que desde hace unos días se iniciaron trabajos de bacheo en algunas vialidades de los perímetros A y B, entre ellas Palma, Belisario Domínguez y Donceles. Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México incrementará el presupuesto con el propósito de avanzar en el proyecto de recuperación social, cultural y económica del primer cuadro.

El titular de la ACH, Carlos Cervantes Godoy, dijo que se destinaron entre un millón y un millón y medio de pesos a la adqusición de asfalto en frío para las obras de bacheo, que se realizan manualmente ante la falta de maquinaria como las llamadas “bailarinas”, rodillos y camiones de volteo.

“En una camioneta pick up llevamos el material y vamos trabajando de manera manual con tres trabajadores, porque los habitantes no distinguen” si la reparación del hoyo corresponde a la alcaldía Cuauhtémoc o a la secretaría de Obras y Servicios, señaló.

Hasta el momento “no se ha podido generar un bacheo integral en el Centro Histórico; hay puntos que son clave, que no pueden estar con baches”, dijo al admitir que con el paso constante de vehículos, motocicletas, diableros y las lluvias algunos hoyos volvieron a aparecer.

Entrevistado en las instalaciones de la ACH, ubicadas en la calle República de Argentina, comentó que se han colocado tapas en las coladeras para evitar accidentes e instalado bolardos; además, se recuperó la plaza de La Concepción, de la que con apoyo del gobierno capitalino un grupo de entre 40 y 60 personas en situación vulnerable fueron trasladados a albergues.