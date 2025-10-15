Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 13

Durante un operativo federal realizado en Nayarit, efectivos aseguraron, en un domicilio que presuntamente era utilizado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), más de 42 mil cartuchos útiles, 87 fusiles, dos ametralladoras, nueve piezas constitutivas, mil 470 cargadores y otros objetos.

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) dio a conocer que personal del sector naval de Boca de Chila, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Agencia de Investigación Criminal y uniformados de Seguridad Pública del Estado, llevaron a cabo el aseguramiento de un inmueble, así como armamento, equipo táctico y presuntas sustancias ilícitas, en el poblado de la Peñita de Jaltemba, Nayarit.