Multan e inhabilitan a una firma de ortopedia por incumplir su contrato con el IMSS
 
Periódico La Jornada
Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 11

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una sanción económica de un millón 193 mil 128 pesos y una inhabilitación por 24 meses a la empresa Ortopedia Ana, SA de CV, por incumplir un contrato con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con un comunicado, la sanción se debe a la entrega de bienes con especificaciones distintas a las acordadas y a la presentación de información falsa en el pedido número D2P1789, celebrado el 1º de diciembre de 2022 con el IMSS.

La sanción fue notificada el 8 de octubre y fue publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación. La dependencia precisó que la firma ya fue inscrita en el directorio de proveedores y contratistas sancionados, lo que le impide participar en procesos de contratación o celebrar contratos con la administración pública federal durante el periodo de inhabilitación.

La secretaría explicó que la medida se impuso conforme a los parámetros legales para la graduación de sanciones y recordó que la compañía tiene derecho a impugnar la resolución.

La dependencia subrayó que esta acción forma parte de su esfuerzo permanente por reforzar la transparencia y la legalidad en el ejercicio de los recursos públicos.

