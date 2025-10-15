▲ El presidente Donald Trump amenazó ayer con imponer aranceles a España debido a su bajo nivel de gasto en defensa. “Es el único país que no aumentó 5 por ciento su gasto. Creo que debería ser castigado por ello”, afirmó el magnate, en alusión al pacto de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de elevar el gasto en defensa en dicho porcentaje del PIB. Fuentes del gobierno español restaron importancia a sus declaraciones, y aseguraron a la agencia Afp que son “afirmaciones informales”. En la imagen, un buque de guerra atracado en la base naval de Rota al sur de España, que comparten dicho país y Estados Unidos. Foto e información de Afp