Cercará Universidad Autónoma de BC su campus en Tijuana
La Jornada Baja California
Periódico La Jornada
Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 29

Tijuana, BC., La Universidad Autónoma de Baja California cercará su campus Tijuana, ubicado en la Mesa de Otay, por cuestiones de seguridad, informó el rector Luis Enrique Palafox Maestre. Señaló que la intención es proteger a alrededor de 5 mil estudiantes con un sistema de control de los accesos. El público en general podrá entrar a actos diseñados para toda la ciudadanía. “No vamos a cerrarnos a la sociedad, a la cual nos debemos, pero sí habrá un control sobre quienes visitan la institución y para qué”, indicó a los medios de comunicación. Actualmente hay medidas para restringir parcialmente el paso a los campus de Mexicali, Valle de las Palmas y Centro Universitario de Educación de la Salud, en Tijuana; además de sus instalaciones en Rosarito, Tecate y San Quintín.

