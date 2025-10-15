Estados
Capturan en Guerrero a adolescente por el homicidio de un cura
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 29

Chilpancingo, Gro., La Fiscalía General de Guerrero detuvo a un adolescente por su probable responsabilidad en el homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, perpetrado el pasado 4 de octubre en la comunidad de Mezcala, municipio de Eduardo Neri. En un comunicado precisó que el menor de edad habría participado en el crimen con un adulto, Miguel N, aprehendido el 10 de octubre. Ambos habrían disparado al clérigo con arma de fuego. La fiscalía indicó que “el adolescente fue puesto a disposición de la jueza de control para la continuación del proceso conforme a derecho”. Con esta acción, agregó, ya son dos personas arrestadas por ese delito.

