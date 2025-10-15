Efraín Núñez

La Jornada de Oriente

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 29

Puebla, Pue., Cientos de pobladores del municipio de San Miguel Xoxtla, conurbado a la ciudad de Puebla, impidieron ayer que comenzara la perforación del pozo Pavigi, también llamado Bienestar, toda vez que contra lo afirmado por la alcaldesa Guadalupe Ortiz Pérez de que es para abastecer a las comunidades que carecen del recurso, según los inconformes lo hace para justificar las obras y llevarse el agua a la capital del estado.

La protesta inició cuando maquinaria pesada y una pluma de excavación profunda, enviadas por el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de la entidad, arribaron al predio de la unidad deportiva Pavigi con la intención de iniciar los trabajos; sin embargo, la comunidad se movilizó de inmediato, bloqueó el ingreso y detuvo la obra.

Elementos de la policía estatal arribaron poco después a resguardar el terreno y para evitar que los manifestantes tomaran el lugar, lo que derivó en un incidente. Una joven identificada como Elba Gordillo Cuautle fue empujada por un agente policial y cayó al suelo.