Irene Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 29

Mazatlán, Sin., Pobladores de la sierra de Rosario bloquearon el acceso a los trabajadores de la presa Santa María, donde se construye una hidroeléctrica, ante la falta de respuesta del gobierno estatal a sus peticiones de transporte, pago de adeudos, distribución de víveres de Diconsa, maestros y seguridad.

Los habitantes de las comunidades La Rastra, Charco Hondo, Buena Vista, Corral de Piedra, Maloya y Palmarito reclamaron que el pasado 7 de octubre sostendrían una reunión con funcionarios estatales para revisar los avances de las propuestas; sin embargo, no llegaron.

Explicaron que tras la protesta del 16 septiembre –concluida una semana después–, confiaron en las promesas del gobierno que encabeza el morenista Rubén Rocha Moya, pero incumplieron.

Denunciaron que sólo una semana operó un camión de ruta para trasladar pasaje a Santa María, y dos días a la semana otros al poblado Maloya, pero después ya no hubo transporte. En cuanto a la distribución de despensas, éstas llegaron a pocas localidades.