Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 29
Mazatlán, Sin., Pobladores de la sierra de Rosario bloquearon el acceso a los trabajadores de la presa Santa María, donde se construye una hidroeléctrica, ante la falta de respuesta del gobierno estatal a sus peticiones de transporte, pago de adeudos, distribución de víveres de Diconsa, maestros y seguridad.
Los habitantes de las comunidades La Rastra, Charco Hondo, Buena Vista, Corral de Piedra, Maloya y Palmarito reclamaron que el pasado 7 de octubre sostendrían una reunión con funcionarios estatales para revisar los avances de las propuestas; sin embargo, no llegaron.
Explicaron que tras la protesta del 16 septiembre –concluida una semana después–, confiaron en las promesas del gobierno que encabeza el morenista Rubén Rocha Moya, pero incumplieron.
Denunciaron que sólo una semana operó un camión de ruta para trasladar pasaje a Santa María, y dos días a la semana otros al poblado Maloya, pero después ya no hubo transporte. En cuanto a la distribución de despensas, éstas llegaron a pocas localidades.
El gobierno estatal informó a algunos comuneros que ya podían pasar por cheques; no obstante, la inseguridad que impera en el municipio les impide ir a recibirlos.
Ayer, los inconformes procedentes de la sierra se instalaron en la carretera del pueblo Palmarito e impidieron el paso a los camiones que trasladan al personal que labora en la construcción de la hidroeléctrica en el embalse Santa María.
Advirtieron que continuarán exigiendo cumplimiento a sus deman-das, hasta que se instale la base militar, haya transporte público para maestros de escuelas del nivel básico, secundarias y bachillerato, y pue-dan salir de sus comunidades a com-prar alimentos de forma segura.
A casi tres años de que dejar sus viviendas para trasladarse al nuevo centro habitacional Santa María, señalaron, la administración estatal tiene pendiente el alumbrado público, el sistema de tratamiento de aguas residuales, la conclusión del panteón, el basurero, el museo comunitario, el templo y la colocación de una bomba de agua.