▲ Familiares de Kimberly Hilary Moya González, desaparecida el pasado 2 de octubre, bloquearon antier Periférico Norte cerca de 15 horas para exigir la localización de la menor. Foto Cuartoscuro

Silvia Chávez González

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 29

Naucalpan, Méx., Gabriel Rafael N, de 57 años, y Paulo Alberto N, de 36, detenidos por agentes ministeriales, fueron declarados ayer en prisión preventiva justificada por su probable relación con la desaparición de Kimberly Hilary Moya González, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan, ocurrida el pasado 2 de octubre.

Un juez de control, en audiencia inicial, calificó de legal la detención de los señalados y ejercitó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que los dos hombres seguirán en el penal de San Pedro Barrientos, a donde los ingresaron el lunes.

A la fecha se desconoce el paradero de la adolescente de 16 años, quien salió de su casa ubicada en el poblado San Rafael Chamapa para sacar copias.

El lunes, familiares, estudiantes y amigos de Kimberly Hilary se manifestaron y bloquearon el Periférico norte con dirección a la Ciudad de México durante casi 15 horas para exigir la localización de la estudiante.

En tanto, la audiencia inicial que comenzó la mañana del martes fue aplazada para el jueves, luego de que la defensa de los acusados solicitó tiempo para revisar los elementos presentados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que incluyen videos, pruebas periciales diversas y la presentación de testigos.

El lunes pasado la FGJEM informó del arresto de ambas personas por el delito de desaparición cometida por particulares, y de acuerdo con sus indagatorias, se estableció su probable participación en el caso de Moya González.