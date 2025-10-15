De la Redacción

Humberto N, Beto Coca, de 46 años, considerado uno de los operadores regionales del grupo delictivo La Barredora y distribuidor de droga, fue aprehendido por fuerzas estatales en Centla, Tabasco, junto con su pareja sentimental, Luisa Irasema N, La Señora.

La captura la realizaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, en coordinación con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca, en la carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen, a la altura de la Barra de San Pedro, municipio de Centla. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

En el municipio de Macuspana, un hombre y una mujer fueron ejecutados ayer cerca de un punto de venta de drogas.

En tanto, el gabinete de Seguridad informó que en Chiapas fueron arrestadas tres personas involucradas con bloqueos carreteros y la quema de 14 vehículos en Jiquipilas, Cintalapa y Arriaga para impedir la captura de Juan Manuel Valdovinos Mendoza, El señor de los caballos, del cártel Jalisco Nueva Generación.

En su cuenta en X, Omar García Harfuch, titular de la SSPC, detalló que tras dichos actos violentos se activó un operativo que permitió la captura de dos hombres y una mujer, a quienes decomisaron tres armas de fuego, droga, 12 vehículos, una cuatrimoto, siete motocicletas, ponchallantas, teléfonos, ropa táctica y cuatro radios de comunicación.