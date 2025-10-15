Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 28
Humberto N, Beto Coca, de 46 años, considerado uno de los operadores regionales del grupo delictivo La Barredora y distribuidor de droga, fue aprehendido por fuerzas estatales en Centla, Tabasco, junto con su pareja sentimental, Luisa Irasema N, La Señora.
La captura la realizaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, en coordinación con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca, en la carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen, a la altura de la Barra de San Pedro, municipio de Centla. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
En el municipio de Macuspana, un hombre y una mujer fueron ejecutados ayer cerca de un punto de venta de drogas.
En tanto, el gabinete de Seguridad informó que en Chiapas fueron arrestadas tres personas involucradas con bloqueos carreteros y la quema de 14 vehículos en Jiquipilas, Cintalapa y Arriaga para impedir la captura de Juan Manuel Valdovinos Mendoza, El señor de los caballos, del cártel Jalisco Nueva Generación.
En su cuenta en X, Omar García Harfuch, titular de la SSPC, detalló que tras dichos actos violentos se activó un operativo que permitió la captura de dos hombres y una mujer, a quienes decomisaron tres armas de fuego, droga, 12 vehículos, una cuatrimoto, siete motocicletas, ponchallantas, teléfonos, ropa táctica y cuatro radios de comunicación.
Matan a ex alcaldesa en Colima
En Colima fue asesinada la ex alcaldesa de Cuauhtémoc Gabriela Mejía, quien fue agredida cuando iba en su automóvil con su hermano, quien resultó herido. Mejía encabezó el ayuntamiento entre 2021 y 2024 bajo las siglas del PRI-PAN; actualmente era regidora.
En Veracruz, el ex director de Tránsito municipal de Martínez de la Torre, Roberto Aguilar Reyes, fue ultimado al viajar en su unidad particular con su hija de 16 años, quien resultó lesionada.
En Michoacán balearon la alcaldía de Zinapécuaro y arrojaron explosivos con drones la madrugada de ayer. El ataque dañó domicilios contiguos y una mujer fue herida por una esquirla. Tres sujetos con armas de uso exclusivo del Ejército, granadas y equipo táctico fueron arrestados, dio a conocer el fiscal estatal, Carlos Torres Piña.
Asimismo, dio cuenta de un enfrentamiento en el centro de Uruapan, donde un elemento de la fiscalía resultó lesionado y un presunto delincuente fue detenido.
En Veracruz, sujetos armados agredieron a efectivos de la Guardia Nacional en Tezonapa, en los límites con Oaxaca, donde sujetos prendieron fuego a llantas y un camión para bloquear el paso al poblado de Laguna Chica. Al cierre de esta edición no se dieron más detalles.
(Con información de Gustavo Castillo)