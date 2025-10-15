▲ Agricultores bloquearon con costales de cebolla las casetas de cobro de Osiris, en la autopista de Zacatecas a Aguascalientes. Foto Cuartoscuro

Cientos de agricultores de Tamaulipas, Chihuahua, Zacatecas, Sinaloa, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, Guerrero y Morelos bloquearon decenas de carreteras federales en lo que llamaron Paro Nacional Agropecuario para exigir que granos básicos, como maíz, frijol, trigo y sorgo, queden fuera del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y que el gobierno federal otorgue un precio justo a sus cosechas.

Con pancartas en mano y la consigna principal de “¡Sin maíz no hay país!”, los labriegos demandaron que la tonelada de la gramínea se pague en 7 mil 200 pesos y no a los 5 mil actuales.

Manifestantes de Chihuahua bloquearon vías de ferrocarril en cinco municipios, la carretera federal Janos-Agua Prieta, así como la Panamericana en su tramo Ciudad Juárez-Ahumada, y liberaron dos casetas de peaje.

Cultivadores y ganaderos cerraron con tractores agrícolas un tramo de la carretera federal 85 México-Laredo, a la altura de El Abra en el municipio de Ciudad Mante, Tamaulipas. Reclamaron a los gobiernos estatal y federal la cancelación de programas que limitan a 30 hectáreas los apoyos a las actividades agrícolas y ganaderas, pues la mayoría de los inconformes siembran más de 50 hectáreas y, por ello, no pueden inscribirse para recibir recursos del erario.

Necesitan financiamiento

En los municipios de Irapuato, León y San Miguel de Allende, del estado de Guanajuato, campesinos también solicitaron financiamiento de la Banca de Desarrollo al Sector Primario.

En San Juan del Río, Querétaro, agricultores de esa demarcación, al igual que procedentes de Tequisquiapan y Amealco, bloquearon ambos sentidos de la avenida Paseo Central y colocaron un campamento.

En la capital de la entidad queretatana protestaron integrantes de la Unión de Ejidos de El Marqués, de la Confederación Agrarista Mexicana, de la Unión de Ejidos de Pedro Escobedo y de la Liga de Comunidades Agrarias.