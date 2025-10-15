Europa Press

Madrid. El director de cine M. Night Shyamalan llevará a la pequeña pantalla Bola 8 Mágica (Magic 8 Ball). Se trata de una serie basada en la popular bola de billar de Mattel que al ser agitada y formular una pregunta adivina, presuntamente, el futuro al colocarla boca abajo. Ahora, el director de El sexto sentido, El protegido y Múltiple ya ha encontrado al guionista del proyecto.

“He estado trabajando en esto durante un par de años... ¿Quién se apunta? Es verdad”, escribió Shyamalan en Instagram. El director de Llaman a la puerta y La trampa acompañó su publicación de una imagen que muestra que ya está inmerso en el piloto de la serie, el cual él mismo dirigirá y tendrá a Brad Falchuk, el cocreador de Glee y American Horror Story, entre otras ficciones televisivas, como guionista.

Magic 8 Ball fue creada en 1946 por Albert C. Carter y Abe Bookman. Carter basó su diseño inspirándose en un artículo de escritura utilizado por su madre, una clarividente de Cincinnati. Sin embargo, no sería hasta más tarde que adquiriría su forma de bola de billar y comercializada como juguete para niños. En 1987, Tyco Toys adquirió los derechos y revitalizó el interés en el producto. Hasta 1997, cuando Mattel se hizo con la compañía y se convirtió en la actual fabricante de la Magic 8 Ball.