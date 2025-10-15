Jessika Becerra, Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 16

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) inició el proceso de pago a 32 mil 656 titulares de cuentas de depósito que administró CIBanco, luego que la asamblea de accionistas de esta institución pidió de manera voluntaria la revocación de su licencia para operar como banco, de acuerdo con un comunicado emitido por las autoridades financieras.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la situación por la que atravesó CIBanco, desde que el Departamento del Tesoro estadunidense alertó de presuntas operaciones irregulares, no ha afectado al sistema financiero mexicano, porque intervino la Secretaría de Hacienda y mantuvo contacto con los propietarios. Sin embargo, sostuvo que esa medida sí pudo haber generado alguna inestabilidad.

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para recuperar sus depósitos, los titulares de las cuentas de CIBanco deben ingresar al sitio https://servicios.ipab.org.mx/portalpagos/cibanco y proporcionar sus datos para identificarse.

La forma en que recibirán el pago será a través de una transferencia electrónica a una cuenta que el titular tenga en alguna institución de banca múltiple.