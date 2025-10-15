Arremete contra seguridad en Boston
Miércoles 15 de octubre de 2025, p. a11
Washington. El presidente Donald Trump volvió a amenazar con reubicar los partidos de la Copa Mundial de Futbol programados para 2026 en los suburbios de Boston, tras sugerir que una parte de la ciudad había sido tomada en recientes disturbios. Aunque el vicepresidente de FIFA, Victor Montagliani, respondió la semana pasada que el torneo se jugará donde fue ya asignado, el mandatario estadunidense afirmó que sólo bastará pedírselo al titular de ese organismo para que se haga la mudanza de sedes.
El mes pasado, Trump planteó esa posibilidad cuando comen-zó su despliegue de la Guardia Nacional en ciudades gobernadas por demócratas, que justifica por los supuestos niveles de criminalidad y las protestas contra su campaña de deportaciones masivas.
“Si alguien está haciendo un mal trabajo y siento que hay condiciones inseguras, llamaría a Gianni, el jefe de la FIFA, que es fenomenal, y le diría, trasladémoslo a otro lugar. Y él lo haría”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca cuando se le preguntó si los partidos podrían moverse de Boston, una de las ciudades anfitrionas. "Muy fácilmente él lo haría”, reiteró.
Foxborough, Massachusetts, sede de los Patriotas de Nueva Inglaterra de la NFL y a unos 48 kilómetros de Boston, albergará siete partidos como parte de la Copa del Mundo 2026 que Estados Unidos organiza junto con México y Canadá. A Trump se le preguntó sobre la alcaldesa de la ciudad, Michelle Wu, demócrata a quien llamó “inteligente”, pero “de la izquierda radical”.
“Podríamos quitárselos”, afir-mó Trump sobre los partidos. “Amo a la gente de Boston y sé que los encuentros están agotados. Pero su alcaldesa no es buena”.
Sugirió que “están tomando partes de Boston” sin ofrecer detalles, pero agregó “podríamos recuperarlos en unos dos segundos”.
La administración Trump ya ha desplegado tropas de la Guardia Nacional en Washington y Memphis, y los esfuerzos para hacerlo en Chicago y Portland han provocado disputas legales.
Los comentarios de Trump se produjeron un día después de que se reuniera con su amigo Infantino en Egipto durante la cumbre sobre el alto el fuego en Gaza.
El jefe del organismo rector del futbol mundial estuvo entre los invitados a esta crucial reunión sobre la paz en Medio Oriente, a la que acudieron más de dos docenas de líderes mundiales.
Infantino es una persona muy cercana a Trump, quien lo ha invitado a citas muy importantes incluso ajenas el futbol. El titular de la FIFA lo demostró al abundar en elogios por el papel del mandatario estadunidense respecto de la propuesta para la paz en Gaza.
El dirigente de FIFA fue uno de los más de 20 líderes mundiales, presidentes y autoridades que estuvieron en la Cumbre por la Paz celebrada en la localidad egipcia de Sharm El-Sheikh, y que estuvo liderada por Trump y Abdel Fattah al-Sisi, presidente de Egipto, para ratificar el alto el fuego en Gaza.
"Cuando se habla de un día histórico, este lunes sin duda lo fue y lo es para Medio Oriente, para el mundo y para la paz. Un nuevo comienzo, como dijo el presidente Trump, un nuevo amanecer para toda la región, para el mundo entero. Es fundamental que la FIFA esté aquí para apoyar, ayudar, asistir y ponernos a disposición en todo lo que podamos para garantizar que este proceso llegue a buen puerto y con el mejor resultado posible”, expresó Infantino en declaraciones facilitadas por el ente rector del futbol mundial.
Ayer Trump también sugirió que, si fuera necesario, también podrían ser trasladados competencias de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028
“Podría decir lo mismo de los Juegos”, afirmó el mandatario. “Si pensara que Los Ángeles no va a estar preparado adecuadamente, lo trasladaría a otro lugar”.