▲ Fiel a su estilo provocador, el presidente Donald Trump asegura que sólo con hacer la petición a Gianni Infantino, titular de la FIFA, se realizaría el cambio de sedes. Foto Afp

Afp y Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. a11

Washington. El presidente Donald Trump volvió a amenazar con reubicar los partidos de la Copa Mundial de Futbol programados para 2026 en los suburbios de Boston, tras sugerir que una parte de la ciudad había sido tomada en recientes disturbios. Aunque el vicepresidente de FIFA, Victor Montagliani, respondió la semana pasada que el torneo se jugará donde fue ya asignado, el mandatario estadunidense afirmó que sólo bastará pedírselo al titular de ese organismo para que se haga la mudanza de sedes.

El mes pasado, Trump planteó esa posibilidad cuando comen-zó su despliegue de la Guardia Nacional en ciudades gobernadas por demócratas, que justifica por los supuestos niveles de criminalidad y las protestas contra su campaña de deportaciones masivas.

“Si alguien está haciendo un mal trabajo y siento que hay condiciones inseguras, llamaría a Gianni, el jefe de la FIFA, que es fenomenal, y le diría, trasladémoslo a otro lugar. Y él lo haría”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca cuando se le preguntó si los partidos podrían moverse de Boston, una de las ciudades anfitrionas. "Muy fácilmente él lo haría”, reiteró.

Foxborough, Massachusetts, sede de los Patriotas de Nueva Inglaterra de la NFL y a unos 48 kilómetros de Boston, albergará siete partidos como parte de la Copa del Mundo 2026 que Estados Unidos organiza junto con México y Canadá. A Trump se le preguntó sobre la alcaldesa de la ciudad, Michelle Wu, demócrata a quien llamó “inteligente”, pero “de la izquierda radical”.

“Podríamos quitárselos”, afir-mó Trump sobre los partidos. “Amo a la gente de Boston y sé que los encuentros están agotados. Pero su alcaldesa no es buena”.

Sugirió que “están tomando partes de Boston” sin ofrecer detalles, pero agregó “podríamos recuperarlos en unos dos segundos”.

La administración Trump ya ha desplegado tropas de la Guardia Nacional en Washington y Memphis, y los esfuerzos para hacerlo en Chicago y Portland han provocado disputas legales.