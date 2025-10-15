Afp, Reuters y Ap

Udine. La manifestación pro Palestina que reunió a miles de personas en la ciudad italiana de Udine, sede del partido en el que Italia derrotó 3-0 a Israel rumbo a la Copa Mundial 2026, transcurrió mayoritariamente de manera pacífica, pero concluyó con incidentes entre participantes y miembros de la policía, los cuales utilizaron cañones de agua para dispersar a diferentes grupos que pretendían salir de la zona acotada para la marcha y dirigirse al estadio Bluenergy.

Algunos manifestantes vestidos de negro lanzaron petardos y bengalas. Prendieron fuego a contenedores de basura, mostraron banderas gigantes de Palestina, pancartas con el lema “Tarjeta roja al genocidio” y exigieron a la FIFA y la UEFA una postura más firme para la exclusión israelí de las competencias internacionales. Varios fueron detenidos. Según la agencia AGI, una periodista de la televisión Rai resultó herida en la cabeza, pero su salud no está comprometida.

La organización Comité Udine por Palestina, convocante de la protesta, informó de la presencia de 15 mil participantes, mientras las autoridades locales cifraron el seguimiento en 10 mil. Policías y militares, desplegados en diferentes puntos de la ciudad, vigilaron su paso por medio de drones, helicópteros y francotiradores que estuvieron ubicados en el techo del hotel del equipo israelí, así como en la parte superior del inmueble. Fueron en total más de mil elementos, de acuerdo con reportes oficiales.

Una estatua de metal, representaba la justicia, sostuvo una balanza en una mano y una tarjeta roja en la otra. “Hubo un alto el fuego, pero no paz. Como escribí en mi pancarta, no puede haber paz sin justicia”, expresó la manifestante Valentina Bianchi en declaraciones citadas por The Jerusalem Post. El autobús de la selección de Israel llegó escoltado al estadio por 13 vehículos policiales, incluidos algunos de las fuerzas especiales, y varias motocicletas. La Federación Italiana de Futbol informó que se vendieron poco más de 9 mil entradas para el partido, muy por debajo de la capacidad reducida de 16 mil.

En el centro de Udine, la protesta se mantuvo sin incidentes durante casi tres horas antes de arribar a su escala final. Luego, alrededor de 50 personas, con los rostros cubiertos, intentaron pasar los cordones policiales para dirigirse hacia el estadio, lo que derivó en enfrentamientos con la policía, que utilizó cañones de agua y gas lacrimógeno para intentar dispersarlos.