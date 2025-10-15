Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 30

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el próximo año se construirán 100 centros comunitarios de alto rendimiento México Imparable en los municipios “con mayores problemas”, con el fin de que los jóvenes realicen actividades deportivas hasta cinco horas al día.

Además, en ayuntamientos “de alto riesgo” aplicará un programa similar a Jóvenes Unen al Barrio, que puso en marcha en la Ciudad de México, con el propósito de incorporar a al menos 20 mil en actividades deportivas, culturales y de atención comunitaria.

Tras preguntarle ayer en la conferencia matutina sobre la detención en Tabasco de un menor de 14 años acusado de secuestro y asesinato, también planteó repetir el programa Pilares en estados que están interesados, con la idea de incorporar a los jóvenes en otras actividades.

Esto, añadió, está vinculado “a todo el programa de atención sicológica y con uno que estamos trabajando sobre las implicaciones del uso excesivo de las redes sociales, porque genera muchos problemas de ansiedad”.

Indicó que la idea es iniciar en enero o febrero del año próximo; parte de los recursos provendrían del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, otros de las becas, y para los centros de alto rendimiento, del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.