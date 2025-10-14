Hoy entran en vigor acuerdos para 10 estados
En la mayoría de localidades se renueva estatus de zona sin plaga emitida en 2023
Martes 14 de octubre de 2025, p. 18
Diversos municipios productores de aguacate de los estados de Michoacán, Puebla, Morelos, México, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Jalisco, Colima y Sonora fueron declarados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) zona libre de plagas para este producto (barrenador grande y pequeño, además de la palomilla barrenadora del hueso de aguacate).
Tras la publicación de dos acuerdos en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia indicó que “esta declaratoria fortalece al sector”, pues la mayoría de estas localidades corresponden a la renovación de emisiones de zona libre de 2023, que “permitieron la exportación de un millón 367 mil toneladas (datos generados por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera en dicho año), principalmente a Estados Unidos, posicionando a México como el principal exportador de aguacate a escala mundial”.
El artículo 106 del Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal establece que las declaratorias de zonas libres de plaga o enfermedad tendrán vigencia de 24 meses. En el caso de estos acuerdos, entrarán en vigor hoy.
En función de los resultados del muestreo, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, por medio de la Dirección General de Sanidad Vegetal, realizará la gestión y los trámites necesarios para que, en caso de que se mantenga el estatus de zona libre de dicha plaga, previo a la conclusión de vigencia de estos acuerdos, se emita la nueva declaratoria en ese sentido.
Entre los municipios que se agregan en el acuerdo, que no son de renovación, están Bácum, Benito Juárez, Cajeme, Etchojoa, Navojoa y San Ignacio Río Muerto, en Sonora; Magdalena, Tamazula de Gordiano, Tolimán y la zona agroecológica de Tuxpan, en Jalisco, así como la zona agroecológica El Guardián del Volcán del municipio de Comala, en Colima.
La producción en los municipios de estas entidades cumplió los procedimientos señalados en la norma oficial mexicana (NOM) 069-FITO-1995, para el establecimiento y reconocimiento de zonas libres de plagas, así como en la modificación de la NOM 066-FITO-1995, con especificaciones para el manejo fitosanitario y movilización del aguacate.