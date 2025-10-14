▲ La Ley Federal de Sanidad Vegetal señala que las declaratorias de zonas libres de plaga tendrán vigencia de 24 meses. La imagen, en Tancítaro, Michoacán. Foto Cuartoscuro

Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. 18

Diversos municipios productores de aguacate de los estados de Michoacán, Puebla, Morelos, México, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Jalisco, Colima y Sonora fueron declarados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) zona libre de plagas para este producto (barrenador grande y pequeño, además de la palomilla barrenadora del hueso de aguacate).

Tras la publicación de dos acuerdos en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia indicó que “esta declaratoria fortalece al sector”, pues la mayoría de estas localidades corresponden a la renovación de emisiones de zona libre de 2023, que “permitieron la exportación de un millón 367 mil toneladas (datos generados por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera en dicho año), principalmente a Estados Unidos, posicionando a México como el principal exportador de aguacate a escala mundial”.

El artículo 106 del Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal establece que las declaratorias de zonas libres de plaga o enfermedad tendrán vigencia de 24 meses. En el caso de estos acuerdos, entrarán en vigor hoy.