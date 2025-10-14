Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. 16

De ser aprobada por los legisladores la propuesta del gobierno federal dentro del Paquete Económico 2026 de aumentar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas saborizadas y cigarros hará que los mexicanos enfrenten una cuesta de enero más severa, advirtió la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

Enfatizó que el IEPS es un impuesto fallido e ineficaz, ya que en una década no logró su cometido.

“Hay una clara insistencia en aprobar el aumento al IEPS a las bebidas saborizadas y un doble incremento al cigarro, medidas que engalanarán la tradicional cuesta de enero, cuando se presenta una cascada de aumentos de precios en prácticamente todos los productos del mercado”, afirmó el organismo en un comunicado.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec, destacó que dichos impuestos no disminuirán el consumo de los productos cómo prevé el gobierno, lo que ya ha pasado en ocasiones anteriores.