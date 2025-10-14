Martes 14 de octubre de 2025, p. 15
Los operativos efectuados en el país el pasado fin de semana causaron un daño económico a las organizaciones criminales por más de 2 mil 232 millones de pesos, de acuerdo con el reporte del gabinete de seguridad federal difundido ayer.
El mayor golpe ocurrió en Yautepec, Morelos, en el que autoridades federales y estatales desmantelaron un laboratorio clandestino de metanfetamina en el rancho Las Iguanas, donde agentes aseguraron 6 mil 283 litros y 270 kilos de sustancias químicas, así como cinco reactores y 10 tanques de gas LP. De acuerdo con el informe sobre el operativo, la afectación económica a la delincuencia organizada se calcula en 2 mil 73 millones de pesos.
Contra drogas sintéticas
En Culiacán, Sinaloa, el Ejército Mexicano desactivó varios centros de producción de drogas sintéticas en la localidad Estancia de los García y sus alrededores, donde los uniformados incautaron 3 mil 755 litros y 25 kilos de sustancias químicas. El golpe a la delincuencia organizada se valora en 76 millones de pesos.
En San Luis Río Colorado, Sonora, en un cateo conjunto fueron decomisados 19 kilos de pastillas de fentanilo, 860 gramos de metanfetamina, 600 gramos de heroína, 30 armas largas y nueve vehículos, con un valor aproximado de 65.3 millones de pesos.
Acciones en el sureste
En Tapachula, Chiapas, fuerzas federales y estatales aseguraron 64 kilos de cocaína, seis vehículos, una cuatrimoto y un remolque, con un valor de 14.1 millones de pesos.
En Cozumel, Quintana Roo, se confiscaron ocho kilos de cocaína, valorados en 1.8 millones de pesos, y en Chihuahua, cateos en Ciudad Juárez dejaron la detención de tres personas y el aseguramiento de 4.2 kilos de cocaína, fentanilo, marihuana y dinero, por 942 mil 650 pesos.
En la Ciudad y el Estado de México, cinco inmuebles fueron cateados con la detención de siete personas y el aseguramiento de nueve kilos de marihuana, mil 400 dosis de metanfetamina, cocaína, armas, dinero y joyas, por un valor aproximado de 591 mil pesos.
En una acción de menor escala, en Hermosillo, Sonora, se detuvo a tres sujetos con 815 pastillas de fentanilo, 50 gramos de cocaína y un vehículo, todo con un valor aproximado de 683 mil 500 pesos.
En Tequila, Jalisco, se aseguraron armas, vehículos, drogas y 100 mil pesos en efectivo.