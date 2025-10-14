Iván Evair Saldaña y César Arellano

Martes 14 de octubre de 2025

Los operativos efectuados en el país el pasado fin de semana causaron un daño económico a las organizaciones criminales por más de 2 mil 232 millones de pesos, de acuerdo con el reporte del gabinete de seguridad federal difundido ayer.

El mayor golpe ocurrió en Yautepec, Morelos, en el que autoridades federales y estatales desmantelaron un laboratorio clandestino de metanfetamina en el rancho Las Iguanas, donde agentes aseguraron 6 mil 283 litros y 270 kilos de sustancias químicas, así como cinco reactores y 10 tanques de gas LP. De acuerdo con el informe sobre el operativo, la afectación económica a la delincuencia organizada se calcula en 2 mil 73 millones de pesos.

Contra drogas sintéticas

En Culiacán, Sinaloa, el Ejército Mexicano desactivó varios centros de producción de drogas sintéticas en la localidad Estancia de los García y sus alrededores, donde los uniformados incautaron 3 mil 755 litros y 25 kilos de sustancias químicas. El golpe a la delincuencia organizada se valora en 76 millones de pesos.

En San Luis Río Colorado, Sonora, en un cateo conjunto fueron decomisados 19 kilos de pastillas de fentanilo, 860 gramos de metanfetamina, 600 gramos de heroína, 30 armas largas y nueve vehículos, con un valor aproximado de 65.3 millones de pesos.