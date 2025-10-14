Martes 14 de octubre de 2025, p. 15
La Fiscalía General de la República (FGR) logró la vinculación a proceso de Jesús Roberto Rebollo Martínez, presunto cómplice del fundador de la empresa GIN Group, Raúl Manuel Beyruti Sánchez, conocido como el rey del outsourcing, actualmente prófugo de la justicia.
En un comunicado, la FGR informó ayer que Jesús “R” presuntamente habría fungido como firmante y apoderado de una compañía que dotó de recursos a una organización dedicada al denominado outsourcing mediante empresas fachada.
Por las pruebas que aportó la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa contra Rebollo Martínez y dio tres meses para la investigación complementaria por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Hasta ayer, no se conocía públicamente sobre la detención de Jesús Roberto, pero la FGR reveló que fue arrestado en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con el gabinete de seguridad del gobierno de México.
Cabe señalar que Raúl Manuel Beyruti está acusado por la FGR de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero contaba con un amparo que impedía su detención; sin embargo, en marzo del año pasado dicho recurso fue revocado por un tribunal federal.
Sentencian a tres
En un segundo caso, un juez federal en Chiapas dictó sentencia de seis años de prisión contra Cristian Geovany Gómez Muñoz, Cristian Ricardo Ramos Ruiz y Ricardo Chávez Valles por el delito en contra de la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de cocaína con la agravante de pandilla.
La FGR informó que las tres personas fueron detenidas en junio de 2024 por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en Tapachula, Chiapas, cuando retiraban narcóticos de un vehículo.
“Derivado de esta acción, se ejecutó el cateo en un inmueble, donde se aseguró más droga, lo que sumó un total de 356 kilos 294 gramos de clorhidrato de cocaína”, señaló.