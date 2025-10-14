Iván Evair Saldaña y César Arellano

Martes 14 de octubre de 2025, p. 15

La Fiscalía General de la República (FGR) logró la vinculación a proceso de Jesús Roberto Rebollo Martínez, presunto cómplice del fundador de la empresa GIN Group, Raúl Manuel Beyruti Sánchez, conocido como el rey del outsourcing, actualmente prófugo de la justicia.

En un comunicado, la FGR informó ayer que Jesús “R” presuntamente habría fungido como firmante y apoderado de una compañía que dotó de recursos a una organización dedicada al denominado outsourcing mediante empresas fachada.

Por las pruebas que aportó la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa contra Rebollo Martínez y dio tres meses para la investigación complementaria por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Hasta ayer, no se conocía públicamente sobre la detención de Jesús Roberto, pero la FGR reveló que fue arrestado en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con el gabinete de seguridad del gobierno de México.