César Arellano e Iván E. Saldaña

Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. 14

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, obtuvo vinculación a proceso contra Alejandro Fernando González Breach, acusado de amenazar al periodista Ofelio Pacheco Olguín, en Caborca, Sonora. De acuerdo con el comunicador, el inculpado lo amenazó tras la publicación de un reportaje en el que lo involucraba. La fiscalía dio un plazo de dos meses para llevar a cabo la investigación complementaria. En otro caso, la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, vinculó a proceso a Ricardo Israel Ramírez González por posesión con fines de comercio de mariguana, clorhidrato de cocaína y metanfetamina. Extraditado por España, se le relaciona con la Unión Tepito y se le aprehendió en el área de extradiciones de Interpol México, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El Ministerio Público aportó los datos de prueba para que un juez de distrito con sede en el Reclusorio Preventivo Sur decretara la vinculación, prisión preventiva oficiosa y dos meses para la investigación complementaria.