Martes 14 de octubre de 2025, p. 14

Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) marcharon al Zócalo para exigir su reinserción laboral. A 16 años de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), pidieron a la Suprema Corte de Justi-cia de la Nación (SCJN) revisar el decreto emitido por Felipe Calderón en octubre de 2009 que “ordenó el despido injustificado de los trabajadores, así como la extinción del organismo público descentralizado”.

Los manifestantes partieron de las instalaciones del SME, en la colonia Tabacalera; caminaron por avenida Insurgentes, Paseo de la Reforma, Juárez y Venustiano Carranza hasta las instalaciones de la Corte. La mayoría cargaba pancartas y banderas, de México y el SME; además, corearon consignas durante todo el trayecto.

Frente al Antimonumento a los 43 hicieron el pase de lista de los nor-malistas desaparecidos y demandaron su presentación con vida.

Cuando arribaron al máximo tribunal entregaron un documento con sus demandas y posteriormente realizaron un mitin. Martín Esparza, secretario general del SME, señaló que hace unas semanas se reunió con el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, quien “se interesó” en revisar el caso.