Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. 11

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió que son improcedentes las medidas cautelares solicitadas por el grupo parlamentario de diputados del Partido Acción Nacional (PAN), el cual pidió al órgano suspender los actos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo relacionados con su primer Informe de gobierno, que llevó a cabo tanto en el Zócalo capitalino como en varias entidades.

Los legisladores acusaban que se trataba de promoción personalizada, difusión extemporánea del Informe y uso indebido de recursos públicos.

Al resolver ayer dicha queja, la cual fue presentada tres días antes del acto que encabezó la mandataria en el Zócalo de la Ciudad de México, la comisión expuso que “constituye un acto consumado de manera irreparable”. Y ante la petición de suspender “posibles actos” en los estados, determinó que “se trata de hechos futuros de realización incierta”.