Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. 11

Durante un encuentro en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE), representantes de partidos políticos con registro local denunciaron que no hay equidad ante las representaciones estatales de los partidos nacionales, ya que ellos cuentan con una “doble prerrogativa”, por lo que pidieron que se prohíba.

Mientras que la consejera electoral Dania Ravel reconoció que sí existe ese presupuesto doble, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, dijo que su análisis y quejas serán llevadas ante la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

“Las propuestas, diagnósticos y preocupaciones que ustedes hoy nos comparten se convierten para nosotros en un insumo fundamental e irrenunciable. Nos permiten enriquecer nuestros propios análisis técnicos, robustecer nuestras evaluaciones de impacto operativo y mantener una visión integral sobre los desafíos y las áreas de oportunidad de nuestro sistema nacional electoral”, agregó Taddei.

Entre los representantes de partidos locales, Evaristo Lenin Pérez, dirigente de Unidad Democrática de Coahuila, señaló que las fuerzas políticas locales han quedado en desventaja ante las nacionales, las cuales gozan de “una doble prerrogativa y tiempos permanentes en radio y televisión nacionales”.