Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. 10

La depresión y la ansiedad son las afecciones más comunes de la salud mental. Entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), uno de cada cinco adultos las padece y predominan más en mujeres que en hombres.

Los que superan 25 por ciento de población de 15 años o más –promedio en la OCDE– que declaró tener síntomas leves a moderados de depresión o ansiedad son Luxemburgo, Países Bajos, Islandia y Estonia. En contraste, Polonia, Corea, Italia, Irlanda, Chequia, República Eslovaca, Bulgaria y Grecia están por debajo de 15 por ciento.

México no está incluido en el estudio El informe Promoción y prevención de la salud mental, mejores prácticas en salud pública, publicado por el organismo internacional, que señala que 75 por ciento de estos padecimientos en adultos comienzan en la juventud. El rango de edad predominante es de 20 a 24 años, seguido por el de 35 a 44.