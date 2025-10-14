Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. 10

Luego de tres semanas, ayer fue el primer día en que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no recibió amenazas de bomba o de agresiones a los alumnos de alguna facultad o escuela.

Sin embargo, los amagos se trasladaron a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), pues a la unidad Cuajimalpa llegó una, que resultó falsa y movilizó a la comunidad estudiantil, que tuvo que desalojar el plantel.

“En estricto apego a la autonomía, la institución trabajó en conjunto con las autoridades de gobierno de la CDMX para llevar a cabo la revisión del campus, sin que se hallara algún objeto sospechoso”, detalló la UAM en un comunicado.

Asimismo, aseveró que efectuarán las investigaciones para identificar a los involucrados con el fin de deslindar responsabilidades, para lo cual se apoyarán en la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Tras el hecho, exhortó a estudiantes, docentes y personal a mantenerse alertas ante posibles riesgos que atenten contra su seguridad o integridad.

Si bien ayer en la UNAM no hubo amagos, que han ocasionado desalojos y propiciado tomar clases en línea, la normalidad no ha vuelto.

Hasta anoche, 11 facultades y planteles se mantenían en paro, cuatro tienen clases en línea y 35 actividades presenciales.