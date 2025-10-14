César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. 8

La Secretaría de la Defensa Nacional publicó en el Diario Oficial de la Fe-deración (DOF) un aviso donde infor-ma la actualización del Manual de Organización General del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el cual fue aprobado por el Consejo de Administración de la terminal aérea.

La fecha de emisión del manual es 26 de octubre de 2021 y la actualización e inicio de vigencia es a partir del 12 de septiembre de 2025.

El texto establece la estructura orgánica, funciones, objetivos y atribuciones de las distintas unidades y subdirecciones del AIFA, incluyendo la Dirección General, la Subdirección General Operativa y las direcciones de Asuntos Jurídicos y Control Interno.

Además de la estructura, incluye una introducción, antecedentes, un glosario y la misión, visión, valores y principios de la entidad aeroportuaria. Asimismo, detalla el marco jurídico aplicable, objetivos y funciones por área, delineando las responsabilidades administrativas y operativas de la entidad.