Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. 8

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó ayer su desacuerdo por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la próxima Cum-bre de las Américas, a realizarse los días 4 y 5 de diciembre en República Dominicana.

En la mañanera de ayer, adelantó que no asistirá a ese foro hemisférico para atender asuntos internos del país. “No, no voy a asistir”, remarcó a pregunta expresa.

Indicó que su administración analiza si habrá una representación de la cancillería mexicana en la décima Cumbre de las Américas, que se celebrará en Punta Cana.

Sobre la exclusión de tres gobiernos del continente –como sucedió en la anterior Cumbre, efectuada en Los Ángeles en 2022–, la jefa del Ejecutivo federal apuntó:

“No estamos de acuerdo con que se excluya ningún país, pero además, en la circunstancia actual, no. Hay que estar atendiendo al país y en particular la emergencia”, dijo en alusión a los estragos que las intensas lluvias de la semana pasada dejaron en cinco entidades del país y a otros temas nacionales.