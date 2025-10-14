Martes 14 de octubre de 2025, p. 8
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó ayer su desacuerdo por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la próxima Cum-bre de las Américas, a realizarse los días 4 y 5 de diciembre en República Dominicana.
En la mañanera de ayer, adelantó que no asistirá a ese foro hemisférico para atender asuntos internos del país. “No, no voy a asistir”, remarcó a pregunta expresa.
Indicó que su administración analiza si habrá una representación de la cancillería mexicana en la décima Cumbre de las Américas, que se celebrará en Punta Cana.
Sobre la exclusión de tres gobiernos del continente –como sucedió en la anterior Cumbre, efectuada en Los Ángeles en 2022–, la jefa del Ejecutivo federal apuntó:
“No estamos de acuerdo con que se excluya ningún país, pero además, en la circunstancia actual, no. Hay que estar atendiendo al país y en particular la emergencia”, dijo en alusión a los estragos que las intensas lluvias de la semana pasada dejaron en cinco entidades del país y a otros temas nacionales.
La víspera, en el noveno Encuentro de Solidaridad con Cuba, que se llevó a cabo en la Ciudad de México, delegados de 35 países expresaron su rechazo por la exclusión de la isla, Venezuela y Nicaragua de la décima Cumbre de las Américas. Anunciaron en respuesta una “cumbre alternativa” en las mismas fechas, en Santo Domingo, República Dominicana, para escuchar la voz de quienes no fueron invitados.
Refirieron que aun cuando el presidente dominicano, Luis Abinader, se comprometió a que la plenaria sería inclusiva, por “presión” del gobierno de Estados Unidos se tomó la determinación de no convocar de nuevo a los países mencionados.
Es de recordar que a la cumbre anterior, en 2022, tampoco se invitó a esas tres naciones. En respuesta, el entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no acudió en señal de protesta por esa exclusión. En su lugar, viajó el ex canciller Marcelo Ebrard.