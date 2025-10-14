Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. 6

Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) defendieron ayer en comisiones del Senado la minuta de reforma a la Ley Aduanera, al señalar que uno de sus objetivos es combatir el contrabando, la evasión y la elusión fiscal.

Informaron que menos de 30 agentes aduanales controlaban todo el contrabando de hidrocarburos, también conocido como huachicol fiscal, delito que, afirmaron, se ha atajado y se mantienen alertas para proceder cuando se presente dicha práctica.

También destacaron que menos de 100 agentes concentran 90 por ciento de las operaciones que se realizan en las aduanas, lo que consideraron responde a que se prestan a la defraudación hacendaria.

En reunión de las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos Primera, el subsecretario de Ingresos de la SHCP, Carlos Lerma; el titular de la ANAM, Rafael Marín Mollinedo; el administrador de Auditoría de Comercio Exterior del SAT, Érick Jiménez, y el administrador central de Investigación Aduanera de la ANAM, Tonatiuh Márquez, se refirieron a las diversas irregularidades cometidas en las aduanas y por los agentes del ramo e importadores.

Por ejemplo, al revisar los pedimentos se detectó que hamacas hechas en China estaban valuadas en dos pesos, que por un contenedor de perfumes se pagaron 130 pesos y se declara mercancía que no corresponde con la que ingresa al país.

Por incumplimiento de la regulación vigente, inexactitud o falsedad de datos se han instaurado 45 procedimientos contra agentes aduanales, de los cuales 34 son cancelaciones de patentes, una suspensión de licencia y 10 procedimientos de anulación que están en vías de resolución, explicaron.