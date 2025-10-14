Martes 14 de octubre de 2025, p. 4
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) informó que se confirmaron las sanciones a las farmacéuticas Impromed y Total Farma, por lo que por año y medio estarán impedidas de celebrar contratos con dependencias de la administración pública federal, estatal y municipal, aunque no especifica el motivo del castigo.
Asimismo, dio a conocer que fue inhabilitada por tres meses la firma Construcción Ecología y Medio Ambiente.
En sendas circulares publicadas en la edición de este lunes del Diario Oficial de la Federación (DOF), detalló que en el caso de Total Farma, un magistrado de la tercera ponencia de la tercera sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) emitió sentencia definitiva dentro del juicio de nulidad 4709/24-17-03-6, promovido por la representación legal de la empresa.
El togado declaró “la nulidad lisa y llana” de una resolución del área de responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la cual se impuso a dicha compañía inhabilitación de un año y medio para establecer contratos con instancias gubernamentales, además de una multa de 760 mil 410 pesos.
Se informó que para Impromed, el magistrado de la primera ponencia de la séptima sala regional metropolitana del TFJA emitió sentencia definitiva dentro del juicio de nulidad promovido por los representantes legales de la firma, que reclamaban los castigos impuestos.
Con la decisión del magistrado se confirmaron las sanciones impuestas por el IMSS a esta empresa, consistentes en un año y seis meses de inhabilitación para celebrar convenios con instancias públicas de los tres órdenes de gobierno y una multa de 894 mil 846 pesos.
En una tercera circular, la SABG indicó que la Construcción Ecología y Medio Ambiente fue inhabilitada tres meses. Agregó que en caso de que no cubra la multa impuesta –cifra que no se dio a conocer–, “la inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente”.