▲ La Secretaría Anticorrupción informó que Impromed y Total Farma estarán inhabilitadas 18 meses. La imagen, en la megafarmacia del Bienestar. Foto La Jornada

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Martes 14 de octubre de 2025, p. 4

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) informó que se confirmaron las sanciones a las farmacéuticas Impromed y Total Farma, por lo que por año y medio estarán impedidas de celebrar contratos con dependencias de la administración pública federal, estatal y municipal, aunque no especifica el motivo del castigo.

Asimismo, dio a conocer que fue inhabilitada por tres meses la firma Construcción Ecología y Medio Ambiente.

En sendas circulares publicadas en la edición de este lunes del Diario Oficial de la Federación (DOF), detalló que en el caso de Total Farma, un magistrado de la tercera ponencia de la tercera sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) emitió sentencia definitiva dentro del juicio de nulidad 4709/24-17-03-6, promovido por la representación legal de la empresa.

El togado declaró “la nulidad lisa y llana” de una resolución del área de responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la cual se impuso a dicha compañía inhabilitación de un año y medio para establecer contratos con instancias gubernamentales, además de una multa de 760 mil 410 pesos.