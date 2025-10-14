Ángeles Cruz Martínez

Martes 14 de octubre de 2025, p. 4

La posibilidad de que en México se realice detección temprana del cáncer de mama y disminuya la mortalidad está lejana, con una cobertura de 20 por ciento en los estudios de mastografías y la carencia de técnicos radiólogos entrenados en el manejo de los equipos y la interpretación de resultados, advierten investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

Octubre es el mes dedicado a la sensibilización en torno al tumor maligno de mama, principal causa de muerte en mujeres por ese mal, y en un estudio publicado en la revista Salud Pública, los especialistas señalan que en el país existen tres equipos por cada 100 mil mujeres, cuando lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es que sean siete. Además, su distribución es desigual. En Baja California Sur y Coahuila la tasa es de más de siete, mientras en Puebla y Oaxaca hay entre 1.2 y 1.8 mastógrafos por 100 mil mujeres.

Sonia Flores, especialista en cirugía oncológica del Hospital Regional Materno Infantil de Nuevo León, explicó el reto que plantea el cáncer de mama triple negativo, el cual representa 20 por ciento de los casos de la neoplasia en México; generalmente ocurre en mujeres menores de 40 años, para quienes no está indicado el estudio de mamografía y es poco probable que ante una anormalidad en el seno, los médicos piensen que se trata del tumor.

Por eso, la mayoría de las pacientes llegan a los servicios médicos de alta especialidad cuando la enfermedad ya se encuentra en etapas avanzadas. Aunque se ofrece el tratamiento, la posibilidad de recurrencia en cinco años es de 40 por ciento.

Flores destacó que, en general, para todos los tipos de cáncer de mama los diagnósticos se obtienen en etapas avanzadas. Influye, además de la baja cobertura de las pruebas, el hecho de que las mujeres mayores de 40 años no solicitan que se les practique el estudio, a lo que se suma la demora en el Sistema Nacional de Salud para dar el diagnóstico definitivo y el inicio del tratamiento.