os bancos centrales, como el Banco de México, juegan un papel fundamental en el desarrollo de un país. Hay bancos subordinados al gobierno federal y otros autónomos. Además, hay instituciones que tienen dos mandatos: el control de la inflación y el crecimiento de la economía.

Los que mejor funcionan son los autónomos con un solo mandato: controlar la inflación. La razón es que cuando el banco es independiente frena la emisión monetaria sin sustento. Si el banco no es autónomo, crea dinero sin respaldo y genera inflación. Quien pierde en este proceso es el pueblo, ya que todo se encarece. Por desgracia, esta es una forma típica de empobrecer a un país.

Argentina es un ejemplo de esta situación. Su banco central emitía dinero sin sustento para resolver las necesidades gubernamentales. Por ello, ha pasado en forma recurrente por periodos de hiperinflación. Una etapa crítica se vivió entre 1989 y 1990, cuando los niveles llegaron a 3 mil 80 por ciento y a 2 mil 314 puntos porcentuales, respectivamente. Ahora no se encuentra en esos rangos, pero se mantiene como uno de los graves problemas del país. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec) la inflación en 2023 fue de 211.4 por ciento y en 2024 de 117.8.